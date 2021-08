Cinema: Roma, chiude rassegna Piccolo America con +30% di presenze e nessun contagio (3)

(Adnkronos) - Il Cinema in Piazza anche quest’anno ha ospitato decine di titoli capaci di abbracciare le sensibilità più diverse, ha accolto con applausi scroscianti grandi ospiti internazionali come Oliver Stone, Carlos Reygadas, Ken Loach, Wim Wenders, Mathieu Kassovitz e JR, che ha presentato in anteprima europea alla Cervelletta il suo film “Paper & Glue” selezionato al Tribeca Film Festival, nonché tante personalità del cinema italiano come i Fratelli D’Innocenzo, Carlo Verdone, Ferzan Ozpetek, Enrico Vanzina, Marco Bechis e molti altri.

Non sono mancate poi le serate che hanno affrontato tematiche sociali e politiche attraverso incontri e proiezioni, grazie in particolare alla collaborazione con Confronti Magazine, diretto da Claudio Paravati: dal dibattito con Letizia Battaglia e Goffredo Fofi alla visione e discussione – con il coinvolgimento di tanti operatori e associazioni del settore - di film come 'For Sama' e 'Diaz', alla presenza di Daniele Vicari e vari membri di troupe e cast in occasione del ventesimo anniversario del G8 di Genova.