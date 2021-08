Cinema: Capri assaltata dal jet set, Vicedomini 'Merito di un glamour inalterato'**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Sting e Trudie Styler, da Orlando Blum e Katy Perry a Emily Ratajkowski, da John Legend a Heidi Klum: anche questa estate Capri è stata presa d’assedio dalle star del jet set internazionale. “Merito del suo glamour - secondo Pascal Vicedomini, presidente di ‘Capri, Hollywood’, che sottolinea, parlando con l’Adnkronos: “L’isola azzurra non si è mai fermata, nemmeno durante le restrizioni per il Covid dello scorso inverno”, quando l’evento ideato nel 1995 dal produttore televisivo si è svolto da remoto.

“Capri non ha bisogno di ripartire – ribadisce Vicedomini - perché il suo fascino innato richiama da sempre vip e star di Hollywood, che qui ritrovano la loro passerella ideale”. E citando gli eventi che si sono svolti nelle ultime estati, da quello di Bulgari a Chanel, al Calendario Pirelli, fino alle sfilate dello scorso weekend per l’Unicef di Luisa Via Roma, l’imprenditore non può nascondere che “chi desidera un palcoscenico non può fare a meno di essere sull’isola dei faraglioni. Il brand ‘Capri’ funziona da sempre - conclude – Non ha caso il governatore campano De Luca l’aveva scelta come prima isola Covid free”.