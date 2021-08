Calcio: Pereira, 'sarei rimasto alla Lazio ma con più spazio'

Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - "Alla Lazio sono stato accolto benissimo dai tifosi e dallo staff, anche se sentivo di meritare maggior spazio. Forse non è successo perché ero in prestito". Dopo la stagione in prestito alla Lazio, Andreas Pereira ha fatto ritorno al Manchester United, anche se la società biancoceleste sta valutando la possibilità di riportarlo a Roma. Sarei rimasto a Roma? Sono stato conquistato dalla città e dal paese. E il campionato è molto bello da giocare. Avrei voluto giocare con lo stadio pieno. Sarei rimasto, ma con un altro ruolo nella squadra, un ruolo più attivo", aggiunge il 25enne brasiliano a Tnt Sports Brazil.