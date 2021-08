Calcio: Laporta, 'rinnovo Messi? Trattativa procede bene, lui vuole restare'

Barcellona, 2 ago. (Adnkronos) - "Leo vuole continuare al Barcellona e noi faremo del nostro meglio per trattenerlo". Così il presidente del Barcellona Joan Laporta sul rinnovo di contratto, scaduto da più di un mese, di Leo Messi. "Con Leo tutto sta andando bene, stiamo cercando di risolvere questioni importanti per ambo le parti. So che Leo vuole restare e apprezzo molto questo fatto. Il miglior giocatore del mondo vuole restare e questo certamente lo apprezzo. Tutto è a buon punto. Ogni notte faccio sogni d'oro quando penso a Leo Messi. Spero che continuino", aggiunge Laporta nel corso della conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal.