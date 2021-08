Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - La Roma sfiderà la vincente tra il Trabzonspor e il Molde nel playoff per accedere alla fase a gironi di Conference League, la terza competizione europea organizzata dalla Uefa. I giallorossi disputeranno l’andata in trasferta giovedì 19 agosto per poi giocare la partita di ritorno allo Stadio Olimpico il 26 agosto.