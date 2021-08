Tokyo 2020, Jacobs in finale nei 100 metri col record europeo

(Adnkronos) - L'azzurro Marcell Jacobs in finale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Jacobs ha corso in 9"84 nella terza semifinale, piazzandosi terzo stabilendo il nuovo record europeo e diventando il primo italiano a qualificarsi per la finale olimpica dei 100.

Eliminato Filippo Tortu, che ha corso in 10"16 nella seconda semifinale, chiusa al settimo posto.

Il 27enne si è qualificato per la finale dietro al cinese Su e all'americano Baker ex aequo in 9.83, tutti nella stessa semifinale Passano in finale dalla prima semifinale lo statunitense Fred Kerley con 9.96 e il canadese Andre de Grasse con 9.98. Nella seconda l'inglese Zharnel Hughes con il crono 9.98 e il nigeriano Enoch Adegoke con 10.00. Primo nella terza semifinale e miglior tempo assoluto del cinese Bingtian Su con 9.83 ex aequo con lo statunitense Ronnie Baker.

L'azzurro delle Fiamme Oro è terzo con il tempo di 9.84, seguito dal sudafricano Akani Simbine ripescato anche lui con il tempo di 9.90.