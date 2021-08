Olimpiadi: Tamberi, 'Sapevo sarebbe stata giornata magica, abbiamo fatto la storia'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - "E' stata una giornata che l'Italia deve ricordare per sempre, soprattutto adesso che stiamo passando delle difficoltà enormi. Sapevo che sarebbe stata una giornata magica, abbiamo fatto la storia". Sono le parole di Gianmarco Tamberi parlando nella mixed zone dello stadio di Tokyo dopo la vittoria dell'oro olimpico ex aequo nel salto in alto ai Giochi 2020. "Non riuscivo a capire cosa stava succedendo, mi tremavano le gambe, avevo il cuore che esplodeva. Piangevo e ridevo, ero in estasi pura. Marcell è in una forma stratosferica, abbiamo fatto la storia. L'Italia a Rio non ha vinto neanche una medaglia nell'atletica, oggi abbiamo vinto due ori nel giro di due minuti. E' qualcosa di pazzesco, non mi sto rendendo di cosa è successo".