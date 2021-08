Olimpiadi: Paltrinieri, 'dispiace per non confermare Rio ma non mi recrimino nulla'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - "Un po' mi dispiace vedere andare via così il titolo, ma da una parte non ci posso fare niente per non essere arrivato qui bene, dall'altra non mi posso recriminare niente perché ho fatto il massimo in gara. Di solito la parte centrale è il mio forte mentre oggi sputavo sangue per stare con loro". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo il quarto nei 1500 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la distanza in cui ha vinto l'oro a Rio 2016.