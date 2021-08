Olimpiadi: Malagò, 'è una favola, ho sempre detto 'a Tokyo ne vedremo delle belle'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - "Sono arrivati gli ori più belli. E' una favola, è la storia dello sport. Però io ho sempre detto 'a Tokyo ne vedremo delle belle in un senso e nell'altro'. Bisogna essere pronti a cogliere questa occasione. Sta succedendo in tuti gli sport, nella scherma ci ha visto dall'altra parte, nel nuoto, nel canottaggio siamo stati bravi a cogliere questa opportunità". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia dopo le due medaglie d'oro nell'atletica con l'oro nel salto in alto con Tamberi e quello di Marclell Jacobs nel 100 metri. Nell'atletica avevo detto che avremmo vinto due medaglie pesanti, le abbiamo vinto il secondo giorno e adesso magari esce qualche altra cosa perché siamo competitivi", ha aggiunto Malagò.