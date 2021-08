Olimpiadi: Barelli, 'vorrei Pellegrini agli Europei il prossimo anno'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - "Federica Pellegrini è stata opportunamente applaudita da tutto il mondo del nuoto, a me piacerebbe se facesse i campionati Europei il prossimo anno. Mai dire mai". Lo ha detto il presidente della Fin Paolo Barelli al termine dell'ultima giornata di gare olimpiche in piscina al Tokyo Aquatics Centre. "Qualunque ruolo Federica voglia svolgere a suffragio del nostro ambiente, per cercare di valorizzare il nuoto italiano, noi siamo molto felici di poterla accogliere. Parleremo al termine delle gare con lei, c'è una massima disponibilità", ha aggiunto Barelli.