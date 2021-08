Olimpiadi: Azzi, 'bilancio scherma non soddisfa, manca l'oro ma abbiamo giovani per ripartire'

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) - "Il bilancio non può essere soddisfacente tanto meno se si ragiona a caldo dopo l'eliminazione della squadra di fioretto. Sicuramente un'eliminazione che brucia visto il valore della nostra squadra. E' mancato l'oro a queste Olimpiadi e questo pesa, sono mancate medaglie in specialità dove era lecito attenderle, quindi ci sono zone d'ombra, ma ci sono anche aspetti positivi, tre argenti e due bronzi sono un bottino importante, avevamo 11 esordienti e alcuni dei più giovani si sono messi in luce ed hanno dimostrato qualità e voglia e ci indirizzano verso il futuro". Lo ha detto il presidente della federscherma Paolo Azzi che traccia un bilancio della spedizione a Tokyo 2020. La scherma italiana torna a casa con cinque medaglie totali: 3 argenti e 2 bronzi.