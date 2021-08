Incendi, Protezione civile: "Richiesta attivazione meccanismo europeo"

"Visto l’alto numero di incendi che sta interessando buona parte dell’Italia centro-meridionale", il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso l’Unita di Crisi, riunita da giorni, "continua ad operare mettendo in campo le necessarie azioni di supporto alle Regioni interessate. In ragione delle 49 richieste di concorso aereo che, solo nella giornata di oggi, hanno impegnato la Flotta dello Stato e considerate le previsioni meteo dei prossimi giorni", il Capo Dipartimento "ha richiesto l’attivazione del Meccanismo unionale di Protezione Civile, per verificare l’eventuale supporto di mezzi aerei provenienti da altri Paesi". Ne dà notizia un comunicato della Protezione civile.