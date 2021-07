Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) - "Speriamo e cerchiamo di fare un esercizio fatto bene. Non posso essere io a determinare quello che fanno gli altri ma determinare quello che posso fare io. Se verrà bene vorrà dire che di più non potevo fare". Sono le parole della ginnasta azzurra Vanessa Ferrari in vista della gara individuale dle corpo libero a Tokyo 2020.