Olimpiadi: Quadarella, 'ci ho messo anima, cuore e testa, sono veramente contenta'**

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) - "Ci eravamo detti ci dobbiamo mettere cuore e anima ma anche la testa, ce l'ho fatta, è stata difficilissimo, resettare dopo i 1500". Sono le parole di una soddisfatta Simona Quadarella dopo il bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. La campionessa romana alla sua prima olimpiade è "veramente contenta, è una medaglia che vale più di qualsiasi altra cosa", ha aggiunto l'azzurra alla Rai.

"In questa Olimpiade avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500 ma non è arrivato e fa parte della vita di un atleta, ma questo bronzo mi rende felice, era atteso da tanti anni. Cosa mi sono detta prima di entrare in vasca? Ho detto devo tornare a casa con il sorriso, 'Simona o prendi la medaglia o prendi la medaglia non c'è altra soluzione'. E' stato difficile ma mi ritengo molto fortunata di avere avuto un'altra possibilità e l'ho saputa cogliere", ha concluso la Quadarella.