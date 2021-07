Olimpiadi: Nespoli, dal tifo per l'Inter alla cucina con 'bonarda e salsiccia'

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) - Mauro Nespoli ha conquistato un'altra medaglia ai Giochi Olimpici. E' la terza per l'arciere azzurro, un oro a Londra 2012 e due argenti a Pechino 2008 e a Tokyo 2020, ma guarda lontano a Parigi 2024 e fino Brisbane 2032 ma intento svela il Nespoli privato, dal tifo per la Ferrari e per l'Inter all'amore per la cucina. "Sono tifosissimo della Ferrari da sempre, continuo ad esserlo anche nei momenti di difficoltà....poi sono interista e per anni sono riuscito a superare questo momento", ha scherzato il campione azzurro che è anche un grande amante della cucina. "Sono appassionato di cucina, mi piace cucinare e mangiare. Mi sono ispirato a mio zio, che ha sempre cucinato piatti spettacolari per diletto. La mia specialità? Riso con bonarda e salsiccia...". L'arciere spera poi di rivedere sul web una sua performance: "Ho lanciato una freccia contro una telecamera con la freccia che si è sbriciolata dopo averla colpita e anche questo ripaga del risultato". Ora la speranza è che "tanta gente inizi a fare tiro con l'arco, è uno sport bellissimo, veramente emozionante, dobbiamo cavalcare l'onda", ha aggiunto Nespoli.