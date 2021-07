Milano: Bernardo, sindaco di notte? ‘Ne basta uno che lavora 24 ore per città’

Milano 31 lug. (Adnkronos) - “Direi che non c’è bisogno di due sindaci. Ne basta uno che lavora nelle 24 ore per la sua città”. Così il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha commentato la proposta di un “sindaco di notte”, che vedrebbe invece d’accordo lo sfidante Giuseppe Sala. Secondo Bernardo “l’unico modo per contenere la movida - intesa in termini di ragazzi accoltellati, ubriachi, che hanno usato cannabis, cocaina, che si sono azzuffati e hanno rotto anche vetrine - è prevenzione e presidio della Polizia locale, che non vuol dire città blindata, io non l'ho mai detto”.