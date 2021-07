F1: Leclerc, 'passo gara è buono ma dovrò fare una buona partenza'

Budapest, 31 lug. - (Adnkronos) - "Peccato, però oggi abbiamo fatto più fatica. Il primo giro in Q2 è stato molto difficile, il posteriore si muoveva tanto con il cambiamento di vento. Dopo abbiamo faticato ad adattarci a queste nuove condizioni. Oggi è arrivato un settimo posto, il passo gara è buono ma è una pista dove resta difficile superare. È un po’ complicato, dunque“. Lo ha detto Charles Leclerc a Sky Sport dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d'Ungheria.

“Con Carlos ho parlato poco fa, riguardo all’incidente mi ha solo detto che ha perso la macchina all’ultima curva, ma con lui parlavo più delle condizioni, perché erano molto difficili. Anche io mi sono quasi fatto sorprendere, ma ho avuto più fortuna di lui -ha aggiunto il pilota monegasco-. Il passo gara c’è, ma per dimostrarlo bisogna essere davanti al trenino, mentre per adesso siamo dietro. Quella sarà la parte difficile. In partenza c’è sempre tanto da guadagnare, ma anche tanto da perdere. Dunque proverò a fare la miglior partenza possibile per essere avanti“.