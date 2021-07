Curreri, malore sul palco: leader degli Stadio in terapia intensiva

(Adnkronos) - Gaetano Curreri, cantante e leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Ascoli dopo avere accusato un malore sul palco durante un concerto, nella tappa di San Benedetto del Tronto del tour iniziato il 24 luglio. A darne notizia i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, dal profilo Facebook ufficiale degli Stadio: "Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina", hanno scritto questa notte i colleghi. In passato Curreri aveva sofferto di problemi cardiaci.

Il leader degli Stadio, 69 anni, si trovava ieri sera sul palco di piazza Piacentini assieme al Solis String Quartet per la rassegna 'Nel cuore, nell’anima'. Attorno alle 23, mentre stava proponendo 'Piazza Grande' di Lucio Dalla, Curreri ha accusato un malore. Subito soccorso da alcuni medici presenti sul posto è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale.