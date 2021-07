Ciclismo: statunitense Powless vince la clasica di San Sebastian

San Sebastian, 31 lug. -(Adnkronos) - Lo statunitense Neilson Powless vince la Clasica de San Sebastian 2021. Il corridore della EF Education-Nippo conquista la corsa basca superando, in una volata a tre, nell’ordine, lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e il danese Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Al quarto posto arriva l'italiano Lorenzo Rota che non riesce giocarsi il successo in quanto vittima di una caduta nella discesa del Murgil-Tontorra.