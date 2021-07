Olimpiadi: volano vendita merchandising Tokyo 2020, file nei negozi nonostante contagi

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) - Il Giappone cresce nel medagliere e le vendite del merchandising ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo come badge e portachiavi sono aumentate sensibilmente, con i fan che fanno la fila fuori dai negozi per acquistarli nonostante le crescenti infezioni da covid-19. Lo scetticismo del pubblico sullo svolgimento dei giochi durante una pandemia era forte quando hanno aperto ufficialmente una settimana fa, ma molte persone in Giappone sembrano desiderose di entrare in possesso di souvenir di quello che probabilmente sarà un evento irripetibile, soprattutto perché il paese è rimasto finora vicino o in cima al medagliere. Il negozio online ufficiale, che vende prodotti che vanno dall'abbigliamento all'artigianato tradizionale giapponese, è persino stato temporaneamente inaccessibile a causa di un aumento del traffico.

Un negozio ufficiale nel quartiere Shinjuku di Tokyo è stato rifornito con circa 1.700 articoli, ma quelli più popolari come spille e tazze sono andati rapidamente esauriti. Il negozio, che richiede ai visitatori di sottoporsi a controlli della temperatura e igienizzare le mani, è stato recentemente gremito di clienti per acquistare gli articoli olimpici. Durante il fine settimana, c'è stata persino una lunga fila fuori dal negozio nonostante la capitale giapponese fosse in stato di emergenza covid-19 dal 12 luglio.