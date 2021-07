Olimpiadi: Dagnoni, 'rientro di Cassani era assolutamente previsto'**

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) - "Il rientro di Cassani era assolutamente previsto dall’activity plan dei Giochi Olimpici, dettato dalle restrizioni del covid, che non consentono a nessuno di restare in Giappone dopo che sono terminate le gare della propria disciplina. Davide Cassani è il ct della strada e le gare su strada sono finite l’altro ieri con la cronometro di Ganna e Bettiol". Lo precisa il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, all'Adnkronos, dopo la partenza per l'Italia del ct Davide Cassani avvenuta oggi.