Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) - Giovanni De Gennaro non riesce a qualificarsi per la finale della canoa slalom ai Giochid I Tokyo 2020. L'azzurro è stato eliminato a sorpresa nella semifinale dopo aver chiuso la sua discesa con il tempo di in 1'00"23 (quattro i secondi di penalità) che gli valgono solamente la 14esima posizione.