Olimpiadi: Boari, 'papà commosso e felice, bel momento per mia famiglia'

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) - "Papà era veramente commosso e felice. E' stato un bel momento per tutta la mia famiglia, ci sono anche loro qua e fanno parte di questo percorso". Così una commossa Lucilla Boari parla dei genitori in un collegamento con Casa Italia. Oggi l'azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova individuale del tiro con l'Arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Rivedermi è emozionante forse più di essere lì, da fuori fa decisamente un altro effetto e sto realizzando quello che ho fatto, non è un sogno".