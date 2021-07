Olimpiadi: bmx, terribile caduta di Fields, trasportato in ospedale in ambulanza

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) - L'americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo una terribile caduta durante una semifinale nelle gare maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la partenza ha perso il contatto con la propria bicicletta, venendo travolto da un altro atleta. La gara è stata interrotta e l'atleta è stato poi caricato su un'ambulanza e portato in ospedale per le cure. Non ci sono stati aggiornamenti immediati sulle sue condizioni. La caduta è avvenuta alla prima curva della gara. Fields era al secondo posto quando la sua ruota anteriore è sembrato toccare la ruota posteriore del leader della gara. Fields si è schiantato a terra e altri due concorrenti sono caduti su di lui.