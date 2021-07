Mps: stress test coerente con Capital Plan ma non considera interventi decisi**

Siena, 30 lug.(Adnkronos) - I risultati di Mps nello stress test 2021 condotto dall'Eba "sono coerenti con il Capital Plan inviato alla Banca Centrale Europea" il 29 gennaio scorso, un documento che "prevede un'operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro" sulla quale la Banca ha inviato alla BCE "una possibile tempistica che prevede l'emissione delle nuove azioni entro marzo/aprile 2022, specificando che, allo stato, l'eventuale operazione di aumento di capitale "rappresenta un'opzione subordinata rispetto al perseguimento della 'soluzione strutturale'". Lo scrive l'istituto senese commentando le verifiche che mostrano per Mps i risultati peggiori - nel campione esaminato - nello scenario avverso, con perdite cumulate nel triennio per 2,73 miliardi di euro e un coefficiente Cet1 in calo dai circa 6 miliardi del 2020 a 173 milioni nel 2023, con un ratio patrimoniale negativo, pari a -0,10%.

Lo scenario avverso, si precvisa , copre un orizzonte temporale di tre anni (2021-2023) ed è stato effettuato applicando un'ipotesi di bilancio statico a dicembre 2020, e che "pertanto non tiene conto delle future strategie aziendali e delle azioni gestionali e non rappresente una previsione degli utili della Banca". Mps osserva che sia nello scenario base che in quello avverso "l’impatto di capitale derivante dal rischio di credito è inferiore al campione delle banche italiane. Inoltre, il costo del rischio cumulato 2021-2023 nello Scenario Avverso si attesta a 2,1 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con gli accantonamenti per perdite su crediti di 1,9 miliardi di euro previste dal Piano Strategico 2021-2025".

Peraltro, si sottolinea, il coefficiente Cet1 nello Scenario Avverso è l'impattato per 2,3 punti percentuali dal rischio operativo, "significativamente più alto del campione EBA e non riflette gli effetti degli Accordi Preliminari annunciati con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena".