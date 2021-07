Covid, Costa: "Verso tamponi a prezzo calmierato da 6 euro"

"Stiamo ragionando, e il commissario Figliuolo sta predisponendo un provvedimento, sul prezzo calmierato dei tamponi: si parla di un costo di 6-7 euro. E' una misura che va parzialmente incontro alle esigenze" che riguardano in particolare i ragazzi over 12 che non hanno avuto ancora la possibilità di vaccinarsi. Un problema che mette in difficoltà le famiglie anche rispetto alle vacanze. Ne ha parlato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a 'L'Aria che tira Estate' su La7.

"C'è la disponibilità anche delle Regioni di contribuire per abbattere ulteriormente questi costi. Sul tema della gratuità del tampone - ha sottolineato - dobbiamo sicuramente fare una riflessione. Un primo passo, che si concretizzerà nei prossimi giorni, prima dell'entrata in vigore del Green pass, intanto è quello di avere un prezzo calmierato che permetta a operatori e cittadini di poter accedere al servizio con costi limitati".