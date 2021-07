Titoli Stato: collocati 8,75 mld Btp e CCTeu, tasso 5 anni vicino a zero**

Roma, 29 lug. - (Adnkronos) - Nella giornata in cui il Tesoro ha collocato titoli per 8,75 miliardi di euro, si registra un netto calo del rendimento nell'asta di 4,5 miliardi del nuovo Btp a 5 anni (scadenza agosto 2026): a fronte di una domanda di 5,8 miliardi (rapporto di copertura 1,29), il rendimento lordo è sceso vicino allo zero, attestandosi allo 0,02%, in calo di 10 punti rispetto all'emissione a 5 anni di fine giugno. Nell'asta di 3 miliardi di Btp a 10 anni con scadenza dicembre 2031, la richiesta è stata di 3,98 miliardi (copertura 1,33) e il rendimento è stato dello 0,66%. Infine nell'asta di CcTeu a 7 anni (scadenza aprile 2029) sono stati assegnati 1,25 miliardi a fronte di una richiesta per 2,3 miliardi con rapporto di copertura 1,86.