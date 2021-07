Sport: il 9 settembre torna a Milano la Laureus charity night (2)

(Adnkronos) - A condurre la serata ci sarà Federica Masolin, giornalista e volto di Sky Sport F1, mentre tra le presenze già confermate del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria spiccano i nomi di Danilo Gallinari, stella NBA degli Atlanta Hawks, finalista della Eastern Conference e in campo con la maglia della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo, Aldo Montano, che con la medaglia d’argento alle Olimpiadi giapponesi nella sciabola a squadre ha chiuso una carriera olimpica stellare, Irma Testa, che ha conquistato la prima medaglia olimpica azzurra del pugilato femminile. Assieme a loro, Giacomo Agostini, Federico Balzaretti, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Alessandro Fabian, Alex Giorgetti, Davide Oldani, Pierluigi Pardo e Rudy Zerbi.

Inoltre, da remoto, interverrà Lewis Hamilton, il pilota inglese di F1 del team Mercedes, in lotta per il suo ottavo titolo mondiale, un’impresa mai compiuta da nessuno. Ad animare la Charity Night ci penserà l’agenzia Sun Times, che ha curato la creatività del nuovo format e la strategia di comunicazione digitale affiancando Equipe International, che si occuperà della produzione organizzativa dell’evento, richiamando l’importanza della partecipazione e del ruolo attivo dei presenti per facilitare anche il successo degli altri.