Perché non possiamo più fare a meno (e per fortuna) del fintech

ll Fintech è diventato fondamentale per le nostre imprese per continuare a crescere e potenziarsi in un contesto reso complicato dalla pandemia. Obiettivo primario del Fintech è consentire l'accesso ai servizi finanziari a tutti. L'innovazione nei pagamenti è stato un pilastro della rivoluzione digitale si dalle origini. I temi chiave oggi sono i pagamenti mobile, il contactless , i sistemi di riconoscimento biometrici e l'intelligenza artificiale contro le frodi.In prospettiva le operazioni riferibili al blockchain che stanno velocizzando le nuove linee di pagamento e abbattendo i costi.

Si perfezioneranno i pagamenti P2P (da persona a persona) e con QR Code. Si esapnde l'Insurtech : Sempre più utenti negli ultimi mesi sottoscrivono polizze assicurative sulla vita e sulla salute. L'Insurtech è un mix di assicurazione e tecnologia che offre soluzioni assicurative moderne, efficaci e ottimizzate. Crescono i conti digitali. Molti Istituti di Credito hanno realizzato un nuovo sistema di apertura dei conti digitali negli ultimi 36 mesi e prevedono di aggiungere un sistema nuovo nell'anno in corso. Non conosce sosta il fenomeno degli acquisti a rate su Internet nel comparto del credito al consumo.

Un mercato cresciuto parecchio a causa della crisi di liquidità legata all’emergenza Covid. Fintech e banche stanno cambiando. E nel panorama odierno, grazie alle innovazioni tecnologiche, la finanza diventa una cifra sempre più importante all’interno della scena economica. La trasformazione digitale/omnicanale che riguarda le banche di oggi, attraverso l'automazione e la semplificazione consente di ottenere maggiori ricavi, permette ai clienti di confrontarsi nella loro modalità preferita con la Banca avendo sempre come punto di riferimento il proprio Gestore e realizza processi più efficienti. L'efficacia commerciale ed il servizio alla clientela, fonte primaria di guadagno per le banche, non possono prescindere da un approccio omnicanale e dalla piena ottimizzazione dei canali digitali di contatto e affermazione commerciale. Un'altra novità dal mondo bancario è l'identità digitale, la chiave di accesso del cliente ad una relazione digitale e omnicanale con l'Istituto di Credito.

Consente la realizzazione di un nuovo modello di relazione con la banca, omnicanale e paperless ed è un perequisito per l'accesso al nuovo processo di offerta a distanza col quale la banca punta al raggiungimento di tutta la clientela privati (con evidenti benefici economici) mentre per il cliente costituisce una possibilità di accedere ed acquistare un numero maggiore di prodotti a distanza. Riguardo poi all'eccessiva liquidità giacente sui conti delle aziende uno dei punti fondamentali è quello di guidare la clientela con una consulenza proattiva che partendo dalla comprensione dei reali bisogni di liquidità conduca, situazione per situazione, a soluzioni di risparmio adeguate in termini di asset allocation e di orizzonte temporale per gestire in modo più efficiente quella in eccesso; procedendo quindi alla conversione della raccolta diretta in raccolta gestita, con migliori benefici economici sia per le Aziende che per le Banche stesse.

Al fine poi di ridurre l'impatto negativo sulla redditività alcune banche si sono attivate con diverse modalità sul tema applicando una commissione in funzione della giacenza media depositata (che per l'Istituto di Credito rappresenta un costo). Recentemente poi le banche hanno istituito dei presidi specialistici al servizio delle esigenze più complesse dell'impresa (le 'Structured Finance) , attive in ambito di Project Finance (infrastrutture, produzione di energia) , di Corporate Lending (a sostegno della clientela nelle operazioni di discontinuità strategica (acquisizioni etc), Real Estate Finance. Sono state potenziati anche i servizi di advisory, finalizzati alla costruzione di strategie efficienti in tutte le operazioni di natura straordinaria. Crescono anche le operazioni di Equity Capital Markets per le imprese che vogliono crescere, aumentare il proprio livello di strutturazione e internazionalizzazione.

Sono stati così potenziati le strutture "Estero" al fine di offire il miglior servizio alla clientela. Sono stati creati nuovi prodotti e servizi anche per la clientela retail come il Noleggio a Lungo Termine, servizio offerto come distributore di prodotti di terzi grazie ad accordi di collaborazione con società leader del settore con l'obiettivo di ottenere una maggiore fidelizzazione della clientela legata a un prodotto che definisce un rapporto di lungo termine e la possibilità di acquisire e sviluppare nuova clientela grazie a proposte innovative nel campo della mobilità. Infine il boom dell'offerta assicurativa sia nel settore Small Business a protezione degli assets , verso terzi (es. tutela legale), mobilità (veicoli) e assistenza; sia verso il nucleo familiare (salute, protezione, Infortunio).