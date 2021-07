Olimpiadi: Usa, saltatore con l'asta Kendricks positivo al covid

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Il due volte campione del mondo in carica di salto con l'asta Sam Kendricks non rappresenterà gli Stati Uniti a Tokyo dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il padre e co-allenatore della medaglia di bronzo olimpica 2016, Scott Kendricks, ha confermato la notizia in un post su Instagram: "A Tokyo i funzionari hanno informato Sam che il suo test giornaliero per Covid-19 era positivo, quindi è fuori dalla competizione", ha detto Scott Kendricks nel post successivamente rimosso. "Si sente bene e non ha sintomi. Ti voglio bene figlio. A presto".

Il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti in seguito ha confermato, affermando che Kendrick era stato trasferito in un hotel per l'isolamento, supportato dal personale della squadra. "Sam è un membro incredibile del Team Usa e la sua presenza ci mancherà", ha detto il NOC. Secondo Usa Track and Field, i contatti stretti di Kendrick sono stati immediatamente avvisati, e stanno "seguendo le indicazioni sui prossimi passi per garantire la sicurezza del resto della nostra delegazione e per offrire supporto a Sam".