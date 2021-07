Olimpiadi: Rummolo (bronzo Sydney), 'un miracolo argento Paltrinieri dopo mononucleosi'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Un argento, quasi oro, che è un miracolo, non riesco a pensare ad altro". Davide Rummolo, bronzo a Sydney nei 200 rana, è "sbalordito da quello che ha fatto stanotte Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. "Ho avuto la mononucleosi nel 2001 e diversi mesi prima dei Mondiali, dove sono riuscito ad andare in finale. Ma nel recupero non riuscivo a fare 1'10" in allenamento nei 100 stile libero, un tempo veramente alto. Non riuscivo neanche a nuotare, ero veramente senza energie. Gregorio l'ha avuta un mese prima delle Olimpiadi e guardate che ha fatto: un quasi oro, perché c'è mancato veramente poco. Incredibile, bravo lui e brava la Federazione che ci ha creduto e l'ha portato a Tokyo".