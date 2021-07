Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Alessandro Miressi ha chiuso al sesto posto la finale olimpica dei 100 stile libero di nuoto a Tokyo 2020 in 47.86. La medaglia d'oro è andata all'americano Caeleb Dressel con il nuovo record olimpico (47"02), argento per l'australiano Kyle Chalmers in 47"08, bronzo per il Kliment Kolesnikov in 47"44.