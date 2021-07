Olimpiadi: Luini (argento canottaggio Sydney), 'Rosetti si rifarà, stratosferiche le ragazze' (2)

(Adnkronos) -

"Quando sei così spinto verso il limite e hai una forma fisica buona -dice, tornando alla gara femminile- hai quella lucidità mentale che ti fa condurre la gara e non subirla, ma quando vinci di un decimo però è veramente dura non perderla e loro ci sono riuscite, hanno saputo mantenere il corpo a corpo per tutta la gara, cosa veramente difficile. Hanno fatto cosa stratosferica. Speriamo che questa medaglia aiuti a crescere il canottaggio femminile italiano".

Luini però ci tiene a mandare un pensiero a Rosetti: "deve stare veramente malissimo, forse è l'atleta che sta peggio in queste Olimpiadi: fermato così, all'improvviso e dopo 5 anni dalle ultime Olimpiadi, vede vincere il bronzo anche con un cambio equipaggio di cui lui è titolare, fortunatamente andato a medaglia: starà pensando che gli è sfuggito l'oro. Veramente una brutta situazione, ma è giovane, è forte, e si rifarà tra tre anni".