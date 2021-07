Olimpiadi: Longo Borghini, 'bronzo a Tokyo soddisfazione doppia, inaspettata ed emozionante'

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - "E' una soddisfazione doppia, ottenere una medaglia in due Olimpiadi diverse è qualcosa di speciale, è stata una grandissima cosa". Lo ha detto Elisa Longo Borghini, medaglia di bronzo nel ciclismo a Tokyo dopo quella di Rio de Janeiro, a Casa Italia. "L'Olimpiade è una corsa veramente diversa da tutte le altre per tantissimi fattori ed è stato stranissimo prendere un'altra medaglia, inaspettata ma veramente emozionante", ha aggiunto l'azzurra.

"Trasferta particolare per il covid? E' stata una trasferta molto tranquilla in hotel solo con noi ciclisti, sono stati tutti gentili e disponibili e nonostante le restrizioni siamo riusciti a goderci anche i paesaggi giapponesi, essendo uno sport all'aperto rispetto ad altri", ha aggiunto la Longo Borghini che ha iniziato con il ciclismo per emulazione. "Nella mia famiglia sono tutti sportivi, e mio fratello è stato un professionista per 11 anni e per spirito di emulazione ho iniziato a correre anche io".