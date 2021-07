Olimpiadi: Di Francisca (oro Londra), 'bronzo fioretto lascia amaro in bocca, forti della Francia'

Tokyo, 29 lug. - (Adnkronos) - "E' un bronzo che lascia un po' l'amaro in bocca. E' inutile negarlo, con la Francia in semifinale potevano e dovevano vincere perché sono molto più forti delle transalpine". La doppia campionessa olimpica di Londra nel fioretto individuale e a squadre Elisa Di Francisca commenta così all'Adnkronos la medaglia di bronzo nel fioretto femminile a squadre ai Giochi di Tokyo. "Sono state però brave nell'assalto per il bronzo che psicologicamente è difficile da affrontare dopo una semifinale persa in quel modo tirando meglio e vincendo agevolmente -prosegue Di Francisca-. Ora speriamo nei ragazzi visto che è l'ultima possibilità di portare a casa un oro nel fioretto da questi Giochi. Si meriterebbero proprio di vincere, incrociamo le dita".