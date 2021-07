Olimpiadi: Di Francisca (oro fioretto Londra), 'Errigo fortissima ma psicologicamente soffre gare importanti'

Tokyo, 29 lug. - (Adnkronos) - "Forse l'ultimo assalto in semifinale avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Arianna Errigo è fortissima sia fisicamente che tecnicamente ma soffre le gare importanti in special modo le Olimpiadi. Lo abbiamo visto ai Giochi di Rio e anche qui a Tokyo". Così all'Adnkronos Elisa Di Francisca commentando la sconfitta in semifinale del fioretto femminile contro la Francia. Nell'ultimo assalto Errigo partiva con un vantaggio di 40-37 ma è stata rimontata e battuta 45-43. "E' un peccato perché oggi le altre ragazze hanno tirato bene e invece Arianna che dovrebbe essere la punta della squadra è mancata nel momento decisivo", aggiunge la due volte campionessa olimpica di Londra 2012 nel fioretto individuale e a squadre.