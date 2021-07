Olimpiadi: bronzo per le ragazze del fioretto, quinta medaglia per la scherma azzurra (2)

(Adnkronos) - Al debutto per l'Italia era stato netto il successo nei quarti di finale contro l'Ungheria, sconfitta per 45-32 in un match a senso unico, mentre la Francia aveva battuto il Canada. Nella parte alta del tabellone, invece, la Russia aveva superato l'Egitto, e gli Usa avevano sconfitto il Giappone. Poi in semifinale il successo delle russe contro le statunitensi, battute infine dall'Italia nel match per la medaglia di bronzo. Oro alla Russia, che ha sconfitto in finale la Francia.

Così, a fine gara, Alice Volpi analizza il ko in semifinale: “Ci siamo fatti rosicchiare tante stoccate poco alla volta dalla Francia che è una squadra forte. Qualcosa ha girato storto. Provo dispiacere sì, ma rimpianto no perché abbiamo lottato fino alla fine e non ce l’abbiamo fatta. Per questo motivo la medaglia vale tanto”.

Nell’assalto per il terzo posto l’Italia se l’è dovuta vedere con gli Stati Uniti della campionessa olimpica Lee Kiefer. “La squadra è sempre stata unita, abbiamo pensato subito all’assalto successivo - racconta Arianna Errigo -. Siamo felicissime, abbiamo sofferto tanto perché è stata dura. Potevamo vincere l’oro e quindi il dispiacere rimarrà, ma potevamo anche tornare a casa senza nulla. Sono contenta della fiducia che abbiamo avuto tra di noi, è grazie a questo che abbiamo vinto il bronzo. Mi sono messa in discussione, ma le mie compagne mi hanno sempre supportata”.