Mussolini: tornano alla luce 25 documenti del Carteggio Riservato della Rsi** (3)

(Adnkronos) - Tra i documenti privi di numerazione restituiti all'Archivio Centrale dello Stato figurano: copia del memorandum d'intesa tra Mussolini e Rudolf Rahn relativo all'invio di lavoratori italiani in Germania (Quartier Generale, 21 maggio 1944); minuta autografa di Mussolini di un telegramma a tutti i capi delle province, in cui si sottolinea la necessità di raggiungere il contingente di operai richiesto dalla Germania (19 marzo 1944); appunto per il Duce del vice segretario del Pnf Pino Romualdi che trasmette un promemoria del generale Farina, relativo a quattro domande di grazia (8 febbraio 1945); ciclostilato dattiloscritto recante il testo degli articoli del decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 "Sanzioni contro il fascismo".

(di Paolo Martini)