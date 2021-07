Giustizia: fonti M5S, su reati legati a mafia non transigiamo

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "I processi che riguardano i reati del 416 bis.1, che agevolano l'attività delle associazioni di tipo mafioso o si avvalgono dell’appartenenza alla mafia oltre al concorso esterno, non possono concludersi con un nulla di fatto. Cioè sulla mafia non si transige". E' quanto trapela all'Adnkronos dai vertici del M5S, mentre i ministri grillini si apprestano a raggiungere il Consiglio dei ministri dove, sul tavolo, c'è anche la riforma del processo penale.

"Per intenderci - spiegano le stesse fonti - si tratta di casi come il tentato omicidio, corruzione, tentata strage, estorsione, riciclaggio, sequestro di persona commessi per agevolare la mafia".