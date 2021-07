Roma, 29 lug. (Adnkronos) - La riforma del processo penale continua a tenere fermo il Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto cominciare alle 11.30. Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, si è diretto alla Camera dove ha visto il capo politico del M5S in pectore, Giuseppe Conte. Intanto a Palazzo Chigi è in corso una riunione tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza.