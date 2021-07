Giustizia: Conte, 'su processi collegati a mafia rammarico per durissima opposizione Lega'

Roma 29 lug. (Adnkronos) - "C'è stata un'altra durissima battaglia per quanto riguarda tutti i processi comunque collegati alla mafia. Lì purtroppo sono davvero rammaricato: c'è stata la dura, durissima opposizione della Lega, e questo mi fa pensare". Lo ha detto il leader in pectore del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, all'uscita dal palazzo dei Gruppi di Montecitorio. "Quando si tratta di combattere la mafia siamo tutti sullo stesso fronte, poi invece -spiega l'ex premier- quando si scende nei fatti concreti gli slogan scappano via e evidentemente poi non ci si ritrova sullo stesso fronte. Però abbiamo ottenuto comunque un regime speciale per tutti i processi con reati collegati alla mafia. Anche con questo regime speciale garantiamo che non si estingueranno, non si dissolveranno nel nulla".