Giustizia: Cartabia, regime particolare per reati che destano più allarme sociale

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - L'intesa sulla giustizia raggiunta in Cdm prevede "un regime particolare per quei reati che nel nostro Paese hanno sempre destato allarme sociale particolare come reati di mafia, di terrorismo, di traffico internazionale di stupefacenti, di violenza sessuale che avranno norme specifiche con possibilità di proroghe da parte del giudice che possono essere rinnovate per assicurare che si arrivi fino in fondo". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, al termine del Cdm.