G20: Draghi, 'storia e bellezza parte integrante essere italiani'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Come sapete, questa è la prima ministeriale della Cultura nella storia del G20. Sono molto orgoglioso che questo debutto avvenga in Italia. Storia e bellezza sono parti integranti dell’essere italiani. Quando il mondo ci guarda, vede prima di tutto arte, musica e letteratura. Voglio quindi ringraziare chi lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche e nei nostri musei. Perché la riscoperta del passato è condizione necessaria per la creazione del futuro". Così il premier Mario Draghi intervendo al G20 della Cultura nella magnifica cornice del Colosseo.