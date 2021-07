G20: Draghi, 'sostegno a cultura cruciale per ripartenza Paese'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza del Paese. Il settore dei viaggi e del turismo vale il 13% del prodotto interno lordo e impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e mezzo di persone. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dall’Unione Europea, investiamo in queste attività quasi 7 miliardi di euro. Interveniamo sul patrimonio culturale di Roma, da Cinecittà all’Appia Antica. Il Giubileo del 2025 deve essere occasione di rilancio profondo e duraturo per la città". Così il premier Mario Draghi intervendo al G20 della Cultura nella magnifica cornice del Colosseo.