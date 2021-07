G20: Draghi, 'cura ambiente per proteggere tesori Italia, agire subito'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "La tutela del patrimonio artistico richiede anche maggiore sostenibilità ambientale. In Italia, più di dieci siti Patrimonio dell’Umanità sono in pericolo per l’innalzamento del livello del mare. Il rischio di alluvioni minaccia tra il 15 e il 20% dei beni culturali del nostro Paese. Dobbiamo agire subito, perché le generazioni di domani possano godere dei tesori che noi ammiriamo oggi". Così il premier Mario Draghi intervendo al G20 della Cultura nella magnifica cornice del Colosseo.