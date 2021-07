Europei: Chiellini, 'con la Nazionale siamo andati oltre ogni sogno più bello'

Livorno, 29 lug. - (Adnkronos) - "La prima parola che mi viene in mente è emozione, anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un sogno: alzare la coppa di campione d'Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati oltre ogni sogno più bello". Lo dice il capitano di Juventus e Nazionale Giorgio Chiellini ricevuto oggi dal sindaco di Livorno Luca Salvetti a Palazzo Comunale e omaggiato di un piatto in argento e una pergamena a ringraziamento per 'la straordinaria impresa di aver condotto la Nazionale di calcio sul tetto d'Europa'.