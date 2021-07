Deejay morta: Procura chiede l'archiviazione 'Viviana uccise Gioele e si gettò dal traliccio'(2) (2)

(Adnkronos) - Il Procuratore capo di Patti parla, comunque, di due scenari per la morte del piccolo Gioele: "Secondo il primo scenario, Viviana, una volta rifugiatasi all’interno del bosco di Pizzo Turda con Gioele, ha constatato come il bambino fosse deceduto e dunque, convinta di avere causato con la sua condotta irrazionale tale situazione, in preda a un’insopportabile angoscia, si è tolta la vita". Oppure, il secondo plausibile scenario è che la donna "giunta nel bosco Pizzo Turda insieme a Gioele, ha commesso un figlicidio di tipo psicotico o altruistico, ponendo fine ella stessa alla vita del figlio", come dice peraltro oil consulente psicologico Massimo Picozzi, "mediante strangolamento o soffocamento". (di Elvira Terranova)