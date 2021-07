Calcio: Uefa, è di Taremi il gol più bello dell'anno davanti al tiro a giro di Insigne

Roma, 29 lug. - (Adnkronos) - Non è il tiro a giro di Lorenzo Insigne messo a segno nei quarti di finale dell'Europeo contro il Belgio il gol più bello dell’anno per il sito della Uefa. A trionfare è la rovesciata dell’iraniano Taremi, attaccante del Porto, in rete nei quarti di Champions League contro il Chelsea. L'attaccante del Napoli deve accontentarsi del secondo posto davanti a Emar Roofe dei Glasgow Rangers in gol contro lo Standard Liegi nei gironi Europa League.