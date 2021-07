Calcio: Adani nuovo commentatore tecnico di Fifa 22

Roma, 29 lug. - (Adnkronos) - EA Sports ha annunciato che Lele Adani, opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di Fifa 22, ora disponibile per il pre-ordine. "Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente", scrive EA in una nota.

Grazie alla tecnologia HyperMotion di nuova generazione disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia, Fifa 22 sarà l’esperienza calcistica più autentica di sempre e Adani offrirà la sua esperienza sia come «calciatore professionista, sia come commentatore televisivo. Lo stile inconfondibile di Adani, che enfatizza le prodezze dei giocatori e presta particolare attenzione alle dinamiche di campo, è una scelta naturale per l’esperienza che HyperMotion porta.

"Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA Sports a partire da Fifa 22 -ha dichiarato l'ex difensore di Fiorentina e Inter-. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di Fifa e, in generale, del nostro amato calcio…Vamos!".