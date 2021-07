Tra pubblico e privato si cresce creando valore

C’è un gruppo italiano, quotato in Borsa, a controllo pubblico, che da quando cinque anni fa è sbarcato sul listino maggiore dopo un buon esordio all’Aim ha visto quintuplicare il suo valore da 3,65 a quasi 33 euro (al 29 giugno), e che oggi capitalizza 1,5 miliardi di euro. Non è una Tesla all’amatriciana o un’Amazon allo zafferano. Si chiama Tinexta, è un’azienda di servizi innovativi che offre in vasta gamma alle imprese e non solo e che, considerando sia i clienti individuali che fruiscono di servizi dal valore unitario modesto come le mail certificate sia i grandi e grandissimi clienti corporate, vanta molti milioni di fruitori delle proprie competenze. E sta crescendo ancora, anche per linee esterne, avendo una grande potenza finanziaria da spendere sul mercato - naturalmente a trovare le giuste opportunità - di quasi 200 milioni. Non a caso, a inizio anno, il management ha approvato il Piano Industriale 2021-2023 che prevede crescite a doppia cifra (+22% Cagr) a livello di fatturato e di Ebitda.

Dottor Pier Andrea Chevallard, lei dirige come amministratore delegato un gruppo di imprese costituito nella loro configurazione di base per la forte iniziativa di Enrico Salza, tuttora vostro presidente. Visto che in questi mesi di convulsa tensione verso la ripresa, possiamo parlare di un “miracolo Tinexta”?

Diciamo che possiamo a buona ragione considerarci potenzialmente un player importante per lo sviluppo futuro del Paese, con un’ambizione in più: quella di muoverci, in futuro, non solo su scala nazionale ma anche europea. Abbiamo la consapevolezza che c’è un problema dimensionale rilevante per un’azienda di servizi innovativi alle imprese come la nostra, un’esigenza di economie di scala per sostenere i costi dell’innovazione, della ricerca e sviluppo di sempre nuovi servizi e dunque di una dimensione superiore. Posso aggiungere che quindi la nostra crescita proseguirà ma non solo per vie organiche: anche attraverso acquisizioni. Che ci dovranno oltretutto permettere di portare a bordo competenze professionali e soluzioni tecniche da offrire ai nostri clienti, che se volessero far da soli perderebbere troppo tempo e, con esso, grandi opportunità di mercato.

Ci può dire qualcosa di più?

Solo che abbiamo una pipeline di possibili e rilevanti acquisizioni, cui daremo seguito perché riteniamo necessario accelerare il processo di crescita del gruppo. Agiremo su due fronti: in Italia per aumentare la nostra capacità d’offerta, e all’estero, soprattutto in Francia o in Spagna, per portare su due mercati molto simili al nostro le nostre competenze e anche fruire, a nostra volta, delle capacità e dell’esperienza tecnologica maturata in quei Paesi. Oggi acquisire aziende in quei Paesi significa introiettare esperienze culturali e competenze tecniche diverse dalle nostre e certamente arricchenti.

Avrebbe mai detto di arrivare fino a questo punto, quando avete iniziato?

Devo dirle che sin dall’inizio abbiamo avuto l’ambizione di muoverci a tutto campo sul mercato, e oggi i numeri parlano per noi. Magari la nostra crescita può essere considerata insolita per il settore pubblico, ma la strategia da sempre perseguita dal presidente è stata quella della competizione e della crescita. Abbiamo dimostrato subito che eravamo diversi ed avevamo una spiccata personalità imprenditoriale.

Ecco, dettagliamola questa vostra personalità per chi non vi conoscesse ancora a fondo…

Ad oggi siamo un player nazionale, con un forte radicamente istituzionale, una strategia di lungo periodo, e vari target di mercato: da un lato le Pmi, dall’altro il sistema finanziario e la Pubblica Amministrazione. Siamo attivi su un insieme di servizi digitali, in parte assolutamente irrinunciabili in parte anche no, ma comunque essenziali per la fase di ripresa che il nostro sistema economico sta iniziando ad affrontare. E questo è un elemento di grande rilievo perché consente sostanzialmente a Tinexta di essere un operatore atipico, di mercato, con una vocazione industriale di lungo termine ed ampio respiro, in un contesto competitivo in cui molti player sono invece controllati da fondi internazionali che hanno necessariamente una strategia a breve termine: devono vendere! Noi invece abbiamo un lungo percorso davanti a noi, davvero un grande progetto industriale.

Un progetto in gran parte digitale?

Naturalmente sì, ma non solo. Presidiamo il mondo dei servizi digitali con alcune funzioni molto specializzate: dalla cybersecurity all’identità digitale a tutta la digital innovaton, tutte funzioni estremamente coerenti con il disegno strategico del Pnrr. A questo aggiungiamo l’attività di marketing internazionale con Comark e l’area della valutazione del rischio di credito. Tra l’altro, mi piace far notare che l’internazionalizzazione, la digitalizzazione e la valutazione del rischio credito sono le funzioni istituzionali su cui sono cresciute le Camere di commercio italiane. Con Tinexta abbiamo portato sul mercato alcune delle funzioni istituzionali delle Camere, che non è stata poca cosa. Il ricco bagaglio di competenze e know how presente nel sistema camerale ha aiutato questo decollo, poi le Camere di commercio erano e sono rimaste enti pubblici, noi siamo quotati in Borsa, e quindi siamo “public” in senso diverso…Al mondo camerale fa capo il 55,75% del capitale, attraverso Tecno Holding: quindi abbiamo un ampio flottante

Quello dell’identità digitale è un tema delicato e attualissimo. Qual è il vostro punto di vista?

La certezza dell’identità di chi sottoscrive un documento è un’esigenza essenziale ai fini della semplificazione di tutti i processi, e su questo fronte offriamo soluzioni molto avanzate. Non solo i servizi di base, come lo Spid o la posta elettronica certificata o la firma digitale, tutte soluzioni di cui siamo tra i principali provider del mercato, ma penso anche a soluzioni più sofisticate che incorporano questi strumenti andando anche oltre e supportando la transizione digitale di alcuni processi aziendali importantissimi.

E la cybersecurity?

Abbiamo fatto acquisizioni che ci consentono di avere a bordo competenze estremamente sofisticate sia nell’assistenza al presidio dei sistemi informativi sia nella valutazioni del rischio informatico sia nella realizzazione delle architetture più complesse ai fini della messa in sicurezza dei sistemi. Nei prossimi anni purtroppo si sa che il rischio informatico toccherà un numero crescente di oggetti ed anche se oggi molte Pmi lo considerano più che altro un tema da tener presente ma procrastinare, dovranno molto rapidamente adeguarsi all’esigenza di prevenire la nocività degli attacchi informatici.

Anche direttamente, cioè per il proprio business, Tinexta è molto attiva sul web.

Certo, nonostante una presenza sul territorio molto diffusa, siamo molti impegnati a distribuire via web i nostri servizi. Per esempio, abbiamo investito in soluzione che consentiva di distribuire Spid interamente in modalità telematica, senza appuntamenti in presenza: pagando una piccola fee si risparmia molto tempo. Lo Spid è nato con Poste, con Telecom e con noi, e siamo stati i primi e a lungo gli unici a puntare sulla soluzione telematica, distribuendo via web centinaia di migliaia di Spid.